Repliik ⟩ On nii, on naa

10. novembri Sakalas ilmus lugu sellest, et veterinaar- ja toidulaboratooriumi uuringus tuvastati mustas pässikus imevähe tervendavat. Sama kuupäeva Maa Elu avaldas täpselt sama foto juures jutu, et lepapuudel parasiteeriv must pässik on raviomadustelt võrreldav kasel kasvava seenega. See selgus Eesti maaülikooli teadlaste eestvõttel tehtud uuringust. Muu hulgas on seal kirjas, et must pässik sisaldab bioaktiivseid ühendeid, millel on teada vähivastane ravitoime.