Enne külma tegi sügissoe vägiteo

Kui kuupäeva sooja- või külmarekord on tavalisem nähtus, siis terve kuu uus äärmus sünnib harvem. Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhtivspetsialist Külli Loodla ütles, et 12. novembril said 14 jaama uue novembri soojarekordi ning ühes jaamas läks rekord kordamisele.