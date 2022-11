Viiratsi ühishauast pärit säilmed maeti Kolga-Jaani

Ohvrite arvu poolest on Viiratsi ühishaud praeguseks lahtikaevatud teise maailmasõja aegsetest ühishaudadest Eesti suurim, kuigi Viiratsi mäel seisnud betoonist monumendilt võis lugeda, et sinna alla on maetud kuus Nõukogude sõdurit. Enamasti liialdati Nõukogude monumentide puhul tublisti langenute arvuga ja sageli polnud nende alla üldse kedagi maetud. Viiratsi on selles mõttes pretsedent, sest kokkuvõttes tuvastati leitud luustike põhjal mitmesaja inimese säilmed.