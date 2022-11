Viljandi linnakunstniku Kristi Kangilaski sõnul tekitas jõulukaunistuste ülespanek linnavalitsuses esialgu arutelu, sest tuleb mõelda säästupoliitikale ja elektri hinna tõusule. "Siiski lähevad kaunistused üles täismahus," lausus Kangilaski. "See kokkuhoid oleks nii pisikene, et see meid ei päästaks."