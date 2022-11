Silvia Takkel: kallid naised, hoidkem ja märgakem rohkem mehi, kes meie kõrval on

On ta karismaatiline ja tugev, selline iga naise unistus? Vankumatu otsustaja? Perekonna tugisammas? Selline, kelle sõna on seadus ja kellelt me alati loodame saada õigeid vastuseid? Mehel ju lihtsalt peavad olema vastused valmis – mis mees ta muidu on ... kelgunöör. Milline mees tahaks olla kelgunöör?

Tunneme kõik neid justkui mustermehi. Nad on tugevad isiksused, teenivad hästi ning juhivad kõike ja kõiki. Põrutavad rusikaga lauale ning ütlevad: "See on nii ja mitte naa!" Nad on domineerivad ja teinekord veidi hulluks ajavad, aga nende uksele võib ikka koputada, sest nad aitavad alati. Mehed nagu sambad. Nad ei ütle iial, et ei saa või ei oska. Nad lihtsalt ei tunnista niisuguseid sõnu. Nende vastus saab olla ainult jah. Ja kui nad ütlevad jah, siis ongi jah, ja kui nad ütlevad ei, on ei. Rohkem valikuid ei ole.