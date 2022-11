Vaba mõte ⟩ Triin Loide: vägisi tekib tunne, et polegi justkui mitte kedagi enam valida

Eks seda ole ilmselt demokraatia algusaastatest saadik räägitud ja selle üle ilgutud, et poliitikud ajavad tihtipeale vaid sooja õhku suust välja – peaasi, et saaks ihaldatud piruka ligi ja vatsa täis parkida. Pärast seda tulgu või veeuputus. Enne valimisi poevad seda sorti mõtted paljudele pähe. Samas teeme millegi sellise ütlemisega ülekohut neile poliitikutele, kes on tõesti hingega asja juures. Nood kipuvad sellest mudamaadlusest paraku aegamööda välja vajuma, sest nende illusioonid ja unistused purunevad ning nad lihtsalt ei jaksa.