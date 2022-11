üll nüüd küsiks, aga pole enam vastajat,» on enamik meist mõelnud, kui lähedased ja olulised inimesed on läinud igavikku. Legendaarne Viljandi kultuurikooli õpetaja, Sakala meeskoori dirigent ja kultuuritegelane Raivo Laikre, kelle sünnist möödus 21. oktoobril 100 aastat, on küsimist ootamata oma loo kirja pannud ning pühendanud selle nii oma vanematele kui ka järeltulijatele.