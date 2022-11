Eesti koreograaf ja tantsija sai jala USA meelelahutusmaailma ukse vahele

Viljandist pärit Laura Pakasaar on 23-aastane tantsija ja koreograaf, kelle suurim eesmärk on olnud vallutada Ameerika meelelahutusmaastikku. Seni pidi ta paljudest tööpakkumistest keelduma, sest tal polnud viisat, mis lubaks Ühendriikides töötada. Sihikindla tegutsemise tulemusena on tal see nüüd käes ja ta oli valmis rääkima elust New Yorgis.