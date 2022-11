Tääksi spordiklubi juht kogub Ukrainast põgenenud jalgpallitreeneri kodulinna abivajajatele talve hakuks toetust

"See linn on maatasa tehtud: seal ei ole vett ega elektrit ning toasooja on keskmiselt 8–10 kraadi, kui aknad on ees. Kõikide akende ette aga klaasi ei jagu ja aknakilesid on vaja," rääkis Tääksi spordikeskuse juht Toomas Aavasalu. "Mõtlesime, et kuidas saame neid inimesi abistada, ja Serhii rääkis, et tal on seal üks vabatahtlik, kelle kaudu abi jõuaks kindlasti kohale. Koos selle vabatahtlikuga koostasid nad nimekirja, mida vaja oleks."