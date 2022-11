Swedbanki soovitus rahahäda tõttu ärevusse sattunutele: võta arvet kui põhjust olla tänulik

Panga Kogumispäeviku-nimelises taskuhäälingus rahaärevuse põhjustest ja selle vähendamisest rääkides ütles psühholoog ja vaimse tervise portaali peaasi.ee koolitaja Elina Kivinukk, et pidev raha pärast muretsemine võib tekitada unetust ja halvemal juhul tuua kaasa vaimse tervise probleeme, isegi depressiooni. "Lisaks mõjutab see enesehinnangut: mõtled, mida see minu kohta ütleb, kui ma ei saa näiteks osta ravimeid või tervislikku toitu," sõnas ta. Pidev rahanappus võib mõjutada ka sõpradega suhtlemist ning viia üksilduseni.

Ärevuse leevendamiseks soovitab psühholoog oma rahakasutamise ja -kulutamise "mustrite" väljaselgitamist. "Kui mõttemustreid teadvustada ja esile kerkinud tundeid aktsepteerida, on võimalik oma rahakäitumist paremini kontrollida," soovitas Kivinukk.

Lisaks tasub proovida ümberraamistamise tehnikat: mõelda, kuidas olukordi tõlgendada. "Näiteks mõelda saabuvast arvest kui tänupõhjusest, mitte kohustusest, ning sõnada endale, et olen selle rahaga midagi kasulikku teinud. Lisaks saab praegusel ajal kokkuhoidliku elustiili ümber raamistada keskkonnasõbralikku võtmesse: see, et kulutan teatud asjadele vähem, aitab ümbritsevat loodust hoida," sõnas Kivinukk.

Rahamuresid aitab leevendada ka lähedaste toetus. "Näiteks kui oled poes ja soovid teha emotsiooniostu, siis helista mõnele sõbrale, kes pakub sulle tuge ost tegemata jätta," sõnas Kivinukk. Ta lisas, et oluline on olla enda suhtes heasoovlik ja leplik, sest praeguses ajas on palju määramatust ning kõiki asju ei saagi kontrollida ja ette teada.

Kui aga kuu lõpp on käes, siis võiks leida enda piirkonnast kontserdid, muuseumid ja üritused, mida saab külastada tasuta. Lisaks võiks käia raamatukogus, sest seal saab huvipakkuvaid raamatuid kohapeal sirvida või koju laenata.

Üks Kogumispäeviku soovitus on kujunda endale enesehinnangut toetav sisekõne. Näiteks: "Hoolimata enda ebakindlast rahalisest seisust olen saanud oma elus palju väärtuslikke kogemusi."