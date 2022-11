Nüüd on kokkuhoid muidugi omal kohal ja elektriarveid märkamata jätta pole võimalik. Riik on algatanud isegi kokkuhoiukampaania, mille käigus jõudsid ka kõikidesse postkastidesse kokkuhoidmisele kutsuvad voldikud. Toatemperatuur tuleb keerata kraadi võrra madalamaks, duši all minut aega vähem vedeleda ja tund aega vähem telerivaatamist on samuti abiks.