Kadri Paas: kas kellegi huvides on hoida osa Eesti inimesi näljase, vaese ja vihasena?

VALIMISED on alati suurepärane lakmuspaber. Valimiste-eelsel ajal saab erakondade käitumisest aimu, mis on nende tegelikud motiivid. Kas valijate käekäigu pärast muretsetakse ainult sõnades ja plakatitel – neid kleebivad riigikogu erakonnad mõistagi valijate endi raha eest – või kas parteil sisulist programmi üleüldse ongi ja kui on, siis mida see endast kujutab.