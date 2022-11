Viljandi Tuleviku jalgpalliklubi president Raiko Mutle: tahame olla tugevamad, kui oleme taas tippjalgpalli lävel

Klubi president Raiko Mutle otsis juhtimisse lisajõudu suuresti mulluste muudatuste valguses. «Peamine põhjus, miks klubil on vaja tehnilist direktorit, seisneb muudatustes, mis me tegime eelmise aasta lõpus,» lausus ta. «Selleks et tippjalgpalli lävele jõudes oleks pilt parem, tuleb teha korrektuure selle ülesehituse faasis.»