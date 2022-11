PÄEVA KLÕPS ⟩ Parkimine Viljandi moodi

Mullu tekkis Tartu tänava remontimise ajaks Viljandis Rubiini platsile ajutine ning reegleid rikkuv parkla. Et autod niikuinii keelumärgi alt sisse sõitsid, otsustas linnavalitsus selle lihtsalt kinni katta ning parkimiseks ametliku loa anda – kuskil ju parkima peab.

Linn taastas sissesõidukeelu eelmise aasta sügisel, kui Tartu tänava ja selle parkla remont oli lõppenud, ning see kehtib tänaseni. Rubiini platsile tohivad praegu kehtiva korra järgi sõita ainult need inimesed, kes selle ääres elavad. Sellest hoolimata on harjumus juurdunud ning platsi kasutatakse ka aasta hiljem parklana.