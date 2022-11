Terviseameti nakkushaiguste osakonna nõunik Irina Dontšenko ütles, et ahvirõugete vastu kasutatakse rõugevaktsiini Jynneos, Eesti sai annetusena 1400 doosi ja vaktsiinid jõudsid meile augusti lõpus.

Tallinnas on saanud vaktsiini viis inimest ja manustatud on kokku üheksa doosi, vaktsineerimiskuur koosneb kahest doosist. Aega neid kaitsesüste kasutada on veel mitu aastat. Terviseameti andmeil säilib ahvirõugetevastane vaktsiin temperatuuril –20 kraadi kolm aastast ja temperatuuril –50 kuni –80 kraadi viis aastat.