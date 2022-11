Mul oli teisi pakkumisi ka, aga olles viis aastat Saksamaal ja aasta Rootsis mänginud, tundsin, et muutub üksluiseks sama rodu pikalt teha. Profikäsipallis on see normaalne, aga minul oli uut hingamist vaja. Tahtsin midagi erinevat ja nende pakkumine oli huvitav,» rääkis Viljandi HC käsipallikasvandikust Eesti koondise liige. «Kuveidis on ilusam ilm ja kuidagi mõnusam keskkond. Ühtlasi on siin väga head võimalused sportliku poole pealt edasi areneda. Näiteks võtsin omale eraldi jõusaalitreeneri, kelle juhendamisel saan head füüsilist vormi hoida.»