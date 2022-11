HÄÄLETUS ⟩ Milline võiks olla tänavune Viljandimaa kodanikuühiskonna aasta tegu?

Mulgimaa peremäng leidis aset tänavu juba kaheksandat korda. See on suurim üle-eestiline Mulgimaad ja siin elavaid inimesi tutvustav ettevõtmine. Sel suvel oli Mulgimaa peremänguga seotud kokku ligi 5000 inimest: nii külastajad, korraldajad kui ka toetajad. Tegu on mittetulundusliku üritusega ja sissepääs on alati olnud kõigile tasuta. Projektitoetuste abiga on tehtud üleriigilist turundust meedias ning tasutud hädavajalikud kulud, nagu näiteks mängukaartide trükkimine või kujundused reklaamidele.