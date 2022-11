Viljandis tähistatakse isadepäeva Männimäe jalgpallihallis

Linnapea Madis Timpson ütles, et jalgpallihall avati aasta tagasi novembris, kuid paljud linlased pole seda seestpoolt veel näinud. "Nüüd on selleks suurepärane võimalus," ütles linnapea. "Ootame kõiki isasid, lapsi ja peresid seda võimalust kasutama ning üheskoos sportides, liikudes ja tantsides isadepäeva tähistama."

Keskpäeval algaval perepäeval on kavas hulk sportlikke tegevusi. Sportida saab koos spordikooli käsipallurite, aerutajate ja vibusportlastega. Samuti saab tegutseda Tuleviku jalgpalliklubi, rattaklubi, hokiklubi ja Viljandi Uisutajate esindajate juhendamisel.

Päeva peaesineja on Viljandist pärit produtsent, DJ ja artist Hans Noormets artistinimega Rozell, kes on välismaal tuntust kogunud juba aastaid. Männimäe jalgpallihalli laval on Rozell publiku ees live DJ-setiga.