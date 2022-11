Viljandi linnapea Madis Timpson kinnitas, et Huntaugu mälestuskivi plaadil muudetakse tekst nii, et see oleks nõukogulikest mõjutustest vaba, Järveotsa obelisk aga lammutatakse täielikult. Linnapea sõnul ei ole kavas monumentide tähendust ümber mõtestama hakata ja pealegi on need muudatused ühel häälel heaks kiitnud Viljandi linnavolikogu.