«Külmad on tulekul ning vundament vajab kaitset,» selgitas Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere. Nii leiti kohalik ehitusfirma ­Inkognit, kes vundamendile vajaliku soojustuse ümber seab ning ehituse niimoodi konserveerib, et see võiks uuel aastal saabuvat ehitajat ootama jääda.