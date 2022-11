Oleksin võinud esmaspäeva sinise asemel helesiniseks tunnistada, kui leidsin meilikastist pangateavituse, et olen saanud 50 euro võrra rikkamaks. Nagu ühel eestlasel ikka, tekitas see minus esiti rohkem kahtlust kui rõõmu: tänapäeval ei jaga keegi ju midagi niisama. Kiire uurimise tulemusena selgus, et see summa oli ühekordne hinnatõusu leevendamise toetus, mida sotsiaalkindlustusamet maksis kõigile pensionäridele ja lapsetoetuse saajatele.