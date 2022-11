Viljandi suurim üürikorterite omanik tunnetab turu raugemist

«Oleme pikka aega kasvanud, võimalik, et oleme suurim,» lausus üüri- ja müügiturul tegutseva Leola Kinnisvara omanik Raul Alliksaar. Praegu on tema firma omandis natuke alla 200 üürikorteri, aga vahepeal on neid ka üle selle olnud. «Mõned oleme maha müünud ja nii see kõigub,» lausus ta.

Ettevõtte koduleheküljel Viljandi Korterid on näha, et müügiks ja üürimiseks on neid kokku 12 majas, kuid nagu Raul Alliksaar ütles, ei ole seal üleval kõiki kortereid. Mõned on vanemates hoonetes, kus ei ole tema sõnul ehk kõige paremad tingimused, aga need korterid on ka odavama hinnaga ja kogu aeg välja üüritud.