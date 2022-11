Viljandi linnakunstniku Kristi Kangilaski sõnul pole linnavalitsuses seni märgatud, et keegi bussiootepaviljonide klaasidele kleebitud tähti eemaldab ja neid valesse järjestusse seab.

Anonüümne kodanik on läbipaistvale kilele trükitud tähtede kallal käinud ilmselt žiletiteraga ning pärast väljalõikamist need kas teise kohta tagasi kleepinud või jätnud nimest välja. Selliseid uusi variatsioone saab näha Paalalinnas Kauge tänava ja linnaraamatukogu vastas Tallinna tänava paviljonide klaasidel. Võib eeldada, et lisaks mujalgi.