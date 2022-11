Phillip McMahoni näidend «Tule õige koju» on lugu sellest, kuidas Michael, kes on olnud kodust väikelinnas eemal ligi 20 aastat, naaseb sinna ema matustele. Teda ootavad ees noorem ja vanem vend, nende teod ja tegematajätmised, lapsepõlvemaja, kustumatud mälestused ja lahendamata pinged. Laval on Rait Õunapuu, Lauli Koppelmaa, Janek Vadi, Jaana Kena, Oskar Punga, Tanel Ingi ja Margus Tabor.