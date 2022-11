Linnapea Madis Timpsoni sõnul saab trikipark valmis järgmise aasta suvel. "Mul on hea meel, et umbes poolteist aastat tagasi uue skate-pargi rajamise idee suunas tegutsema asusime ja selle tarbeks ka riigilt toetust saime. Praegune rulapark vajab värskendust ja ma olen kindel, et uus saab tänapäevasem ning pakub põnevust nii ekstreemsportlastele, Jakobsoni kooli lastele kui ka kõigile teistele huvilistele," ütles linnapea.