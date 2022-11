Galerii ⟩ Uku keskus tähistas meeleolukalt 10. sünnipäeva

Kolme lapse isa Timmo Leppenen, kes on peaaegu kogu elu elanud Viljandis, ei mäleta keskuse algusaastaid. "Nii harjunud, et see siin on. Iga nädal käime siin korra," rääkis ta.

Pere eelarvele mõeldes eelistab ta osta sooduspakkumisega mähkmed ja piimapulbrit Rimist ning sünnipäevale tuldi planeeritult. "Käisime mustkunsti vaatamas ja näomaalingut ka."

Sünnipäevapeol viibinud 80-aastane pensionär Milvi, kes oma perenime ei soovinud öelda, rääkis, et mäletab Uku keskuse esimesi aastaid, aga uduselt. "Kümme aastat ikka on möödas juba! Siis ma käisin tihti siin, aga nüüd on hinnad nii tõusnud," lausus ta. Milvi jälgib tähelepanelikult sooduspakkumisi, sest tema pension on väike. "Valisin välja ja pärast ostan," sõnas ta sünnipäeva eripakkumiste kohta.

Müüja Raili Ollo on Apollo poes töötanud kolm aastat. Ollo märkis, et keskuses on rahvast sünnipäeva ajal tavapärasemast rohkem. "Tunduvalt rohkem kui tavaliselt, isegi rohkem kui tavaliselt laupäeviti," sõnas ta. Ollo vaatluse põhjal inimesed majanduse käekäigu pärast muret ei tunne ning ostavad sama palju kui varem.

Goldtime'i kaupluse juhataja Merike Juhkam on kõik kümme aastat Uku keskuses poodi pidanud ja on sellega väga rahul. "Väga ilus kümme aastat on meil olnud ja täna on eriti tore päev," lausus Juhkam.