Ameerikalik halloween’i traditsiooni kuuluvad kostümeerimine, väike närvikõdi ja "Trick or treat?" ehk "Komm või pomm" küsimist. Eesti kultuuris on kanda kinnitanud küll kostümeerimine ja kommijaht, kuid küsimus "Komm või pomm?" nii sage veel ei ole. Mustla alevikus otsustasid paar kutti, et nemad viskavad munapomme orienteerumismängu korraldajate pihta ilma ise selles osalemata.