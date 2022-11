Viimasena lõigati linti viie noorlooma- ja kaheksa vasikalauda valmimise puhul. Varem olid valmis saanud kolm moodsat piimalehmalauta ning erivajadustega loomade ja poegimislaut. Viimase kahe aasta jooksul on ehitatud ka silo- ja põhuhoidla, piimaköök ning pesuruum. Maarika Susi ütleb, et nüüd on Eesti suurim täislahendusega laudakompleks valmis.