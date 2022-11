«Nädala hinnatõus» võiks tänavu olla püsirubriik, sest mõni asi ikka nädalaga kallimaks läheb. See annaks aga laupäevasele lehele ilmselt liiga masendava tooni. Mõni hinnatõus on samas isegi 24-protsendilise inflatsiooni ajal piisavalt tähtis, et seda aeg-ajalt ära märkida.