Vaba mõte ⟩ Komm või pomm teie kindluses

Päev pärast halloween’i kirjutas üks inimene viljandlasi liitvasse Facebooki gruppi üsna pahase kirja, millest võis välja lugeda nördimust laste ja noorte suhtes, kes olid õhtul algul ukse taga koputanud ja kui neile polnud ust avatud, püüdnud linki vajutades ise tuppa tungida. Selle postituse all tekkis pikem arutelu teemal, mis ja kus on lubatud. Kas halloween on halvem või parem kui kodumaised kadri- ja mardipäev? Kas ühel päeval santimine on sobilik ja teisel päeval kommiküsimine mitte? Kas selline võõra ukse taga koputamine ja kommiküsimine saab üleüldse olla lubatud?