ARVUSTUS ⟩ Kelle sudida on suunamudija?

Loo peategelane on kuulsaks saamise kinnisideest vallutatud 16-aastane Emily, keda mängib Amanda Hermiine Künnapas (külaline). Kaarel Targo (Must Kast) kehastada on trobikond rolle alates Emily ratastooli aheldatud isast ja lõpetades mesisuise veebiturundajaga.

Poolteist tundi kestev etendus kulgeb kiires tempos, sisaldab hulgaliselt valgus- ja videoefekte, saali kihistama panevaid mahlakaid väljendeid ning loomulikult rohkesti muusikat ja koreograafiat. Muusika, mille on spetsiaalselt selle lavastuse tarbeks kirjutanud Martin Aulis, on väärtus omaette. See on kohati eufooriline, kohati ähvardavalt tume ning sisaldab vähemalt ühte suure hitipotentsiaaliga pala. "Tõelised teisitimõtlejad lapsed" – suurepäraselt produtseeritud nakatav ja mõtlemapanev hüdriid eri stiilidest – kõlab etenduse jooksul lausa kaks korda.