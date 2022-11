Kahel nädalavahetusel on raudteejaama ja linna bussiühendus korraldatud teistmoodi

Kahel laupäeval, 5. ja 12. novembril väljuvad rongid Viljandi raudteejaamast tavapäraselt kell 6.30 ja 8.37. Tavapärane on ka kell 9.52 saabuva rongi aeg. Nendel kellaaegadel on bussiajad harjumuspärased. Teistel aegadel on raudteejaama jõudmine ja sealt ärasõitmine muudetud.

Kell 10.15 Viljandist väljuvale rongile on võimalik jõuda bussiga number 9, mis väljub Viiratsist kell 9.32 ja on Kantreküla peatuses kell 9.52. See buss raudteejaama sisse ei sõida.

Kell 12.45 Viljandisse saabuvalt rongilt tulles on võimalik sõita bussiga raudteejaamast kõige lühemat teed pidi Viljandi kesklinna Raamatukogu peatusesse.

Kell 14.23 Viljandist väljuvale rongile on võimalik jõuda bussiga number 2, mis väljub Viiratsist kell 13.20 ja on kell 13.32 Raamatukogu peatuses. Buss sõidab läbi Männimäe ja on raudteejaamas kell 13.56.

Kell 17.16 Viljandisse saabuvalt rongilt tulles on võimalik sõita bussiga raudteejaamast kõige lühemat teed pidi Viljandi kesklinna Raamatukogu peatusesse.

Kell 18.08 Viljandist väljuvale rongile on võimalik jõuda bussiga number 9, mis väljub Viiratsist kell 17.40 ja on raudteejaamas kell 18.05.

Kell 20.50 Viljandisse saabuvalt rongilt tulles on võimalik sõita bussiga raudteejaamast kõige lühemat teed pidi Viljandi kesklinna Raamatukogu peatusesse.

Kell 22.31 Viljandisse saabuvalt rongilt tulles on võimalik sõita bussiga raudteejaamast kõige lühemat teed pidi Viljandi kesklinna Raamatukogu peatusesse.

Kahel pühapäeval, 6. ja 13. novembril väljuvad rongid Viljandi raudteejaamast tavapäraselt kell 14.50 ja 18.19. Tavapärased on ka saabumisajad kell 13.49, 16.52, 19.43 ja 22.06. Nendel kellaaegadel on ka bussiajad harjumuspärased. Teistel aegadel on raudteejaama jõudmine ja sealt ärasõitmine muudetud.

Kell 6.05 Viljandist väljuvale rongile on võimalik jõuda bussijaamast kell 5.40 ja Vabaduse platsi peatusest kell 5.42 väljuva bussiga number 28B, mis jõuab Kantreküla peatusesse kell 5.45.

Kell 8.04 Viljandist väljuvale rongile on võimalik jõuda bussiga number 9, mis väljub Viiratsist kell 7.30 ja on Kantreküla peatuses kell 7.44. See buss raudteejaama sisse ei sõida.

Kell 10.37 Viljandist väljuvale rongile on võimalik jõuda bussiga number 19B, mis väljub bussijaamast kell 10.15 ja on raudteejaamas kell 10.20.