"Kaunis Viljandi" ootab tulevast nädalast rahvast lemmikut valima

"Sel aastal on esimest korda ka linnarahval võimalik anda oma hääl ühele kaunile ehitisele, mis Viljandit ilusamaks muudab ja teistele eeskujuks on," ütles linnapea Madis Timpson ja lisas, et see on hea võimalus kaaslinlasi tunnustada nende tehtud töö eest. "Hea sõna ei maksa midagi, aga annab võimaluse inimesi märkamise ja kiitmise kaudu rõõmsamaks muuta."