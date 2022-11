Üks esimesi teadlikult märgilisi tegevusi on ju lapsele nime panek. Nimi saadab inimest hällist surmani. Kohanimed on kujunenud aegade jooksul, aga need ajas muutuvad. Narva linnavõim kaitses kiivalt nõukogude võimu pandud tänavanimesid. Need kandsid ideoloogilist sõnumit ja venemeelne linnavõim tunnetas vundamedi murenemise ohtu. Nõukogude ajal, kui osaliselt avalikustati Stalini kuriteod, nimetati Stalingrad Volgogradiks. Samas kuuleme, kuidas Vene Föderatsioon taastab Ukrainas okupeeritud aladel nõukogudeaegseid kohanimesid.