Hoolas juht on oma autole talverehvid alla pannud või vähemalt selleks töökojas aja broneerinud. Ta on otsinud välja aknakaabitsa ja tõenäoliselt seda juba ka kasutanud ning uut klaasipesuvedelikku ostes valib ta kindlasti talvise. Sest käes on november, mil tali võib iga hetk taevast alla sadada.