Ugalas algasid lastelavastuse proovid

Nagu teatas Ugala turundus- ja avalike suhete juht Kätlin Sumberg, valmib näidendi põhjal samanimeline lastelavastus, mille toob publiku ette Eesti Noorsooteatri kunstiline juht Mirko Rajas. See on Rajasele esimene kord lavastada Ugala teatris. Lavastuse kunstnik on Anni Rajas, kes on samuti Noorsooteatrist.

Mirko Rajase sõnul on väga tähtis jätta kõlama mõte, et oluline on just see, mis inimesel päriselt hinges on, et hing heliseks ning selles oleks muusika.

"Ei ole oluline, et me teeksime ja käituksime nii, nagu peab," ütles ta. "Ei pea olema edukas, vaid tähtis on liikuda kooskõlas oma südamehäälega ning kuulata helinat, mis meis ja meie ümber päriselt heliseb, ning see siis maailmaga kooskõlla häälestada. Kui me seda väljendame, siis ehk märkavad ka teised ja me saame loovalt elada ja peamegi vastu."