NELI KUUD enne riigikogu valimisi on Jürgen Ligi kirjutanud arvamusloo, milles on soovinud küll vaimukalt ära panna, kuid on paraku läinud otsese valetamise teed. Arvestades tema karjääri pikkust poliitikas ja eluiga, poleks sellist labast valetamist oodanud. Samas pole midagi imestada: ta on ka varem matslikkusega silma paistnud.