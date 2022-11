Juhtkiri ⟩ Kohaliku tähtsusega puhkeala

Ajaratast on tagasi keerata paraku väga keeruline, enamasti võimatu. Legendaarse August Maramaa aegses Viljandis, aga ka möödunud sajandi keskel oli elu tunduvalt aeglasem ja puhkamine koos sellega. Tallinnast sõideti suvitama enamasti nendesse kohtadesse, kuhu rongiga pääses, ja kui siis oli juba kohale jõutud, keskenduti just sealse olustiku nautimisele, mitte ei kihutatud päev hiljem teise Eesti otsa silgu- või süldifestivalile. Nüüd on inimeste liikumisvõimalused sedavõrd paranenud, et kuigi Viljandisse satub üha rohkem nii kodumaiseid kui välisturiste, keskenduvad nad kõige silmapaistvamale, milleks ujumisvõimalustest rääkides on Viljandi järve rand. Mõni üksik võib ju ka Paala järve või Uueveski basseinide juurde eksida, kuid neid pole nii palju, et sisemaise kuurordi mulje tekiks.