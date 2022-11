Ülo Toom pakkus Loodi küla lähedal Tombis kasvavat kuuske jõulupuuks tänu Sakalas nähtud artiklile. "Mul tuli oma ilusa kuusepuuga selline mõte, et see võiks tänavu seista Viljandi Vabaduse platsil," ütles ta. "Ikka hea tunne on selle üle. Vähestel puudel on nii ilus saatus: jõulu ajal jooksevad lapsed platsil ümber kaunistatud puu."