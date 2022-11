Veel kevadel püsis arvamus, et monumendi alla Suure-Jaani ühishauda on maetud arvatavasti 24 inimest (vasakul fotol). Novembri alguses ei meenuta kunagist monumendi asukohta enam miski (parempoolne foto), kuid nüüdseks on teada, et sinna alla oli maetud 15 langenut.

Foto: Marko Saarm