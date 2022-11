Eestis on tänavu üheksa kuuga toimetulekutoetusi välja makstud ligi 21 000 leibkonnale ehk mullusest 61 protsenti suuremale arvule perekondadele.

Toimetulekutoetust on Viljandimaal tänavu üheksa kuuga välja makstud tunduvalt rohkem kui mullu sama ajaga. Oma osa on siin Ukrainast saabunud sõjapõgenikel, kes abi vajavad, aga kohalikke inimesi on tugevasti mõjutanud hinnatõusud.