Viljandi haigla ja Swedbanki töötajate talgutööna valminud kassitubadesse said elanikud kolida üle-eelmisel nädalal.

Oktoobriga lõppes Varjupaikade mittetulundusühingu musta kassi kampaania ja novembris pööratakse tähelepanu seeniorkoerte kojusaamisele. Olenemata sellest, et möödunud kassikuu oli Viljandi varjupaigale edukas, püsib suvest saati kasside hulk nii suur, et talgutööna valminud vabapidamistoad on kasse täis.