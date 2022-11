Eesti president tahab võidupüha paraadi Viljandis pidada

"Teatan, et riigikaitse kõrgeima juhina soovib Vabariigi President, et 2023. aastal toimuks Võidupühale pühendatud paraad 23. juunil Viljandis," kirjutas kantselei direktor Peep Jahilo Kaitseliidu ülemale Riho Ühtegile. Sama kiri saadeti Viljandi linnavalitsusele.

Viljandi linnapea Madis Timpson ütles, et jutud võidupüha paraadi Viljandisse tulemisest hakkasid ringlema juba mõnda aega tagasi ning need on olnud suuresti seotud plaaniga taasavada 23. juunil Viljandis vabadussõja ausammas. "Meie oleme Viljandis selle üle väga uhked ja rõõmsad, et paraad siia tuleb," sõnas ta.