Ees ootavad maamaksu tõusud põllumehi jalust ei raba

Kolga-Jaani kandi tuntud põllumees, kartulit ja teravilja kasvatav Eeriksaare talu peremees Märt Laansalu ütles, et kulusid on põllumehele viimasel ajal kõikjal lisandunud ning maamaksu puhul on argumendid iseenesest veenvad, sest maa hind on mehiselt tõusnud.