Mulgid hakkasid pudrulugusid koguma

Mulgi kultuuri instituudi juhataja Ave Grenberg rääkis, et Mulgi puder on maitsev toit, mida on söönud ilmselt iga Eesti inimene. Viisid, kuidas putru nimetatakse, valmistatakse või mis puhul lauale pannakse, võivad aga olla erinevad ja vajaksid kogumist, talletamist ning tutvustamist laiemalt.

"Mulgi puder koos valmistamisõpetuse ja kombestikuga on osa meie omakultuuri elavast pärimusest, mis on tänapäeva jõudnud läbi mitme põlve," lausus Ave Grenberg. Tema sõnul on see üks nähtavam ja igapäevasem side, mis vääriks oma kohta elava kultuurinähtusena UNESCO maailmapärandi nimekirjas.

"Toit on elu alus! Mõelda, kui võimsad toidud need on olnud, et üle Eesti laiali on läinud. Mispärast on nad läinud? Sest see on tasakaalustatud ja mitmekülgne hea toit," lausus Anu Raud ja lisas, et eks väliseesti mulgid teevad sama sööki ka oma kodudes.