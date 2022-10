Poliitika vajab värsket verd

Praegune poliitmaastik on samasugune. See, kui keegi midagi ütleb või teeb, on kohe teada ning seda võimendab suuresti meedia. Ma olen nõus, et meedia peab hoidma silmad lahti ja asjadega avalikult välja tulema, kuid enne tuleks ära kuulata kõik asjaosalised ning nende arvamused kirja panna nii, nagu öeldakse, moonutamata ja muudatusi tegemata.