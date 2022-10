Juhtkiri ⟩ Kuidas kaasata kärpides?

Energia kallinemine, üleüldine inflatsioon ja ähvardav majanduslangus sunnivad omavalitsusi üha enam otsima kärpekohti. Paljusid investeeringuid ei saa samas tegemata jätta, sest need parandavad energiatõhusust, väärt inimesi on vaja palgal hoida, paljud asjad on seadusega ette nähtud ja suur osa teenustest vajaks kriisi ajal kokkutõmbamise asemel hoopis kasvu. Seepärast on neid kohti, kust raha säästa, õigupoolest õige napilt.