Viljandi HC eurosarja hooaja katkestas Põlva Serviti

Servitiga on Viljandi ajast aega rinda pistnud nii koduses meistriliigas ja karikasarjas kui Balti liigas, nii et see, kui ka EHF European Cupi loos neid kokku viis, oli meeskonna peatreeneri Marko Koksi ja kapten Kristo Voika sõnul paras pettumus. Eurosarjas kolmandasse ringi jõuda ihkasid mõlemad meeskonnad ning seda näitasid ka võitluslikud mängud – laupäeval Põlva Mesikäpa hallis, pühapäeval Viljandi spordihoones.