38-aastane Karksi-Nuias elav Roman Gotsin helistas 27. oktoobril kella 17 paiku häirekeskusesse ja ütles, et on maja taga ja teda on pekstud, ning palus kohale politseid ja kiirabi. Kohapeal selgus, et mehel midagi viga ei ole ning keegi teda ka ei rünnanud. Mees tahtis, et politseinikud ta koju viiks.