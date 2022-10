Linnapea Madis Timpsoni sõnul leidis nii linnavalitsus kui -volikogu, et uut lasteaiahoonet on väga vaja. "Kaalusime pikalt, kas minna selle plaaniga edasi, sest olukord maailmas on keeruline ja ebakindlust on palju. Otsuse uue hoone planeerimise ja ehitamise kohta tegime 2020. aastal ning 2021. aastal saime selleks riigilt 1,2 miljonit eurot toetust. Usun, et kolme aasta pärast ei ole ehitamine sugugi odavam kui praegu ja uut lasteaeda on igal juhul tarvis. Seetõttu peame vaatama aga linnaeelarvet ning tegema kärpeid nendes asjades, mida annab edasi lükata," selgitas linnapea pressiteate vahendusel.